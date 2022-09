Loblein denunció ante la CBI esquema de confabulación

De acuerdo con datos brindados por Loblein ante los legisladores de la CBI, el hecho de que a Bachi se haya concedido dicha suma se repite en otros casos dado que se ha registrado que la misma daba créditos que no guardaba relación con aporte–crédito y excedía los montos otorgados en relación a los ingresos declarados por los solicitantes.

“No puede ser que una persona que declare un ingreso de G. 5 millones tenga una línea de 800 millones. Son otras personas. En el caso del diputado Núñez también su declaración está muy por debajo de la línea que se le dio. Sabemos que él gana más de G. 5 millones, pero el monto del crédito también está muy por encima de lo que declaró en su ingreso, y eso es irregular; un administrador debe cuidar de saber que el que recibe el dinero tiene la capacidad de respaldo. Si en los papeles te dice que no va a tener para pagar la cuota declarada de manera mensual, para qué se le va a dar el crédito”, indicó Loblein.

Explicó que, durante la intervención, se detectaron préstamos concedidos de un monto 770% superior a la capacidad de pago.

“Lo máximo permitido es de entre 30 a 40% de la capacidad de pago. Lo irregular es que personas sin capacidad de pago recibieron sumas muy importantes”, acotó ante los parlamentarios.

El titular del Instituto del Cooperativismo relató que otra de las irregularidades también tiene relación con los descuentos de cheques a los que solo 70 de los 75.000 socios de la cooperativa accedían.

“Un solo socio giraba cheques y otro socio hacía descuentos. Otros siete socios presentaban siempre cheques del mismo girador. Aquí entra la violación de todo el servicio de descuentos de cheques y llegaba el momento de orden de no pago, denunciado como robado o chequera cancelada, todo como para que no se haga efectivo el pago. La cooperativa no hizo nada para subsanar la situación”, mencionó en su comparecencia.



