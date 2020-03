Lo sorprenden acostado con joven indígena y lo demoran

El viceministro de Protección Integral de la Niñez, Eduardo Escobar, relató que ambos estaban compartiendo el mismo colchón en un predio abandonado, rodeados de latas de cola de zapatero. Contó que al momento de la intervención fueron hasta el sitio otros adolescentes indígenas, quienes intentaron forcejear con las autoridades. Mientras, la adolescente hallada escapó.

Funcionarios municipales encabezados por el director de la Terminal, Jorge Peña, y representantes de la Codeni, el Ministerio de Niñez y Adolescencia (Minna), la Defensoría Pública, y el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) verificaron ayer inmuebles colindantes a la estación de buses ante denuncias de la permanencia de chicos en situación de vulnerabilidad. En la zona fue hallada muerta, la niña indígena Francisca.

Al ingresar al barrio ubicado detrás de la Terminal los intervinientes encontraron abundantes restos de envases ya vacíos de cola de zapatero, bolsitas de hule donde preparan sus dosis, botellas vacías de aguardiente, restos de precarios campamentos en un “bosquecillo” y se pudo constatar el miedo de los vecinos quienes pidieron por favor a los funcionarios, mejor iluminación y apertura de otros ingresos más directos y menos peligrosos para la comunidad.

Escobar manifestó que los vecinos se quejaron de que al no tener accesos y salidas a las calles se crean espacios cerrados, ocultos, donde no hay circulación de personas, lo que propicia que gente inescrupulosa “llegue a quitar ventajas de las niñas y adolescentes indígenas que habitualmente se reúnen en el lugar”. Dijo que esta es la séptima intervención en la zona, la segunda del año y que se analizan otras estrategias más efectivas, porque solo trasladar hasta sus comunidades a los indígenas no está resultando.