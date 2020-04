Lo que tabaco paga en impuestos es ridículo, dice Ovelar

La senadora colorada oficialista Blanca Ovelar se sumó a las críticas a la reducida tasa de impuesto selectivo que paga la industria tabacalera en el país, y trató de cínicos a los legisladores pertenecientes al movimiento que dirige el ex presidente Horacio Cartes, dueño de Tabacalera del Este (Tabesa). En nota con la Monumental 1080 AM, dijo que con el impuesto más elevado a dicho rubro se cubriría y garantizaría la atención sanitaria de la población.

“A mí me indigna tanto cinismo en mucha gente, sobre todo en el Congreso, por ejemplo, cuánto paga de impuesto el tabaco en el Paraguay, es ridículo frente al resto de los países de nuestra región, ni siquiera hablamos de países de primer mundo... Y me indigna lo fácil que es confundir a la gente... y le pregunto a legisladores como Sergio Godoy (cartista), cómo va a votar el aumento del impuesto al tabaco, eso también es reforma del Estado, es tener más recursos, vaya cinismo!”, expresó indignada la legisladora y ex ministra de Educación.

Ovelar expresó su rechazo a las acusaciones de Godoy respecto a la última sesión de la Cámara de Senadores, donde la bancada colorada oficialista (Añetete) se retiró cuando se iban a tratar ciertos proyectos de supuesta reforma del Estado.

Justificó la postura de la bancada señalando que la mayoría de dichos proyectos ya estaban contemplados en los decretos presidenciales y la Ley de Emergencia.

“Se equivocan muy grande estos tipos que entran y quieren hacerse las estrellas aprovechando el sentimiento colectivo, tachando al resto desconociendo la lucha e historia que tenemos por el bien público en Paraguay. Y no es solamente eso, aquí hay que revisar la estructura productiva, no es solamente recortar los salarios, el presidente ya está haciendo eso... Iragro, Iracis, son una tomadura de pelo, acá la clase alta no paga nada de impuesto”, dijo.