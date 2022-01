Llano se desmarca de Acevedo y dijo estar sorprendido

Para el líder del Equipo Joven, movimiento partidario que por años abrigó al ex director de Tacumbú ahora detenido, la actividad a la que se dedicaba Acevedo no tiene ningún vínculo con su persona.

“Que (Acevedo) haya sido candidato a diputado o miembro del Directorio, por supuesto, no tiene nada que ver con una supuesta actividad ilícita suya, que lo va a determinar, de acuerdo a las leyes vigentes, la justicia ordinaria como corresponde”, señaló Llano en la 730.

Reconoció que no hurgó en el perfil de Acevedo y que también él cayó sorprendido por el hecho de que Acevedo apareciera en una red de narcotráfico.

“Yo creo que es obligación de cualquiera aclarar su vínculo, si es que hay algo que aclarar. Pero en este caso yo no tengo nada que aclarar mi vínculo con Julio Acevedo desde el punto de vista del presunto hecho ilícito que cometió. Sencillamente porque no tengo la más pálida idea. Debo reconocer que me sorprendió muchísimo”, dijo.

Habló de que seguramente el cometido por el cuál alguien operaría dentro del submundo es para financiarse. De acuerdo a lo que conoce de Acevedo y el diputado Elvis Balbuena, ninguno estaba en condiciones de afrontar una campaña dado que no están en una situación holgada económicamente.

De oficio. Llano coincide con el ex senador Dionisio Amarilla al señalar que el Tribunal de Conducta debe actuar de oficio en referencia a ambos afiliados. Según el estatuto, procede la suspensión de la afiliación dado los hechos de conocimiento público. Acevedo fue capturado dentro del Operativo Navis.



No tengo nada que aclarar mi vínculo con Julio Acevedo desde el punto de vista del presunto hecho ilícito que cometió.

Blas Llano,

senador del PLRA.