Llano dice que división no les afecta y refuerzan denuncia contra Efraín

Llano calificó de bolichesco el manejo de las finanzas del partido a cargo de Alegre.

“Varias veces apuntamos esto y siempre dije que se maneja de manera bolichesca y esto que pasa ahora (la aparición de facturas clonadas) nada más viene a confirmar”, manifestó el senador.

El líder del movimiento Equipo Joven instó al titular del Directorio a ejercer un rol conciliador dentro del PLRA y buscar la unidad.

“Yo creo que (Alegre) debería dedicarse a su rol de presidente del partido y buscar la unidad y no descalificar a los dirigentes que piensan diferente a él. No solamente soy yo, lo dicen Eduardo Nakayama y Celeste Amarilla que no son de mi sector, y un grupo de dirigentes de base del Alto Paraná que no son de mi sector que, al contrario, son de su sector”, sostuvo Llano.

Afirmó que Alegre no tiene capacidad de diálogo y que pese a esto el partido no perderá municipios, sino que acrecentará el control en las comunas.

“Lo importante es que a nivel de base el partido está trabajando con vista a las municipales, de a poco y de menos a más. Nosotros vamos a salir muy bien en las municipales, porque estamos articulando a nivel de los actores políticos representados en el Congreso, y específicamente en el Senado para grandes acuerdos para las municipales”, dijo.

Pruebas. Para reforzar las denuncias de malos manejos en el PLRA, el senador Fernando Silva Facetti publicó ayer en su cuenta de Twitter una captura de pantalla de una aparente conversación entre el vicedirector del Registro Electoral, Primio Arce y Luis Moriz, que fuera administrador de la campaña liberal en el Alto Paraná, hoy denunciado por el PLRA. En dicha conversación Arce le pide a Moriz que consiga facturas a nombre del partido.

Le solicita que las facturas sean de diferentes estaciones de servicio, por un total de G. 500 millones.

Según Moriz, de cuyo teléfono se hizo aparentemente la captura, el 13 de noviembre de 2018, meses después de las elecciones, “un cercano colaborador de Efraín Alegre” le pidió las facturas. Agregó además que en mayo de ese año la documentación del Alto Paraná fue recibida sin ningún problema por la administración del PLRA.

“A mí me pidieron el 13 de noviembre de 2018, específicamente Primio Arce, colaborador cercano de Efraín Alegre, que le consiga más facturas, como requería el partido. El 30 de mayo se ha presentado la rendición de cuentas del Alto Paraná”, sostuvo el dirigente.

Fondos. La semana pasada el presidente liberal, Efraín Alegre, a través de abogados presentó una denuncia contra Moriz y Pascual Benítez, otro de los administradores.

El argumento era que estos pasaron al partido facturas, una de ellas por G. 98 millones, cuyo contenido no ajustaba a la realidad.

Silva Facetti señaló que amerita una auditoría del PLRA, por todas las denuncias realizadas.