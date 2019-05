Liverpool se adelanta

Siempre la tuvo complicada el equipo de Klopp, ante un Newcastle duro, que le peleó el partido en todo minuto. Los tantos rojos fueron del holandés Virgil Van Dijk (13’), el goleador egipcio Mohamed Salah (28’) y el belga Divock Origi (86’). Habían descontado para las urracas el ganes Christian Atsu (20’) y el venezolano Salomón Rondón (54’).

Salah llegó a los 100 goles en competiciones europeas, anotó su gol 22 en esta Premier, siendo el máximo artillero del torneo, pero salió contuso del campo de juego a los 73 minutos, por un golpe en la cabeza. Hoy se conocerá la gravedad del golpe para saber si llega en condiciones para el juego del martes ante Barcelona, por la vuelta de las semifinales de la Champions League.

Liverpool alcanzó los 94 puntos con la victoria y aguarda lo que haga mañana Manchester City (92) desde las 15.00 ante Leicester.

Goleada. West Ham, con Fabián Balbuena jugando todo el partido, venció 3-0 al Southampton de local. El defensor, seleccionado nacional, tuvo buenas participaciones en el equipo de los martillos, que suma 49 puntos en la posición 11. Hoy juegan Chelsea vs. Watford y Huddersfield vs. Manchester United (9.00), Arsenal vs. Brighton (11.30).