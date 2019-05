Liverpool busca meter presión alta

La responsabilidad caerá hoy para los dirigidos de Jürgen Klopp, que vienen de perder 3-0 ante Barcelona por la Champions y hoy, desde las 14.45, visitará al Newcastle de Miguel Almirón (lesionado), por la penúltima fecha.

Si Liverpool cae, dejará la mesa servida al Manchester City, que el lunes recibe al Leicester desde las 15.00 para que gane y se corone campeón del torneo. La diferencia actual es tan solo de un punto, 92 a 91, a favor de los ciudadanos.

Otros cuatro juegos se disputarán hoy: Bournemouth vs. Tottenham (7.30), West Ham, con Fabián Balbuena, vs. Southampton y Wolverhampton vs. Fulham (10.00) y Cardiff vs. Crystal Palace (12.30). Ayer, Everton venció 2-0 al Burnley.