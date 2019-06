Limpeño le dio una gran paliza al Colón

Richard Flores, por dos, Carlos Patiño y Alberto Giménez marcaron para Limpeño y Leonardo Fagundez anotó para Colón.

Tembetary venció 3-2 al Pilcomayo con goles de Alan Sosa, Osmar Villalba y Marcial Núñez. Fulvio Chávez y Ronaldo Castillo anotaron para el Pilco. En tanto, el 3 de Noviembre venció 0-2 al Capitán Figari con un doblete de Ricardo Román. El 3 de Febrero del Ricardo Brugada derrotó 1-2 a Atlántida con los goles de Milciades Cáceres, de penal, y Miguel Encina en contra. Rodrigo González anotó para el “3”. Por su parte, el 24 de Setiembre derrotó a Martín Ledesma 0-2 con goles de Matías González y Cristian Vera. Del mismo modo, Ameliano se impuso 0-2 a Pdte. Hayes con dos goles de Elías Sarquis.

Hoy se juegan tres partidos, todos a las 15.00. Recoleta vs. Gral. Caballero, en el Roque Battilana; Colegiales vs. Tacuary, en Colegialito, y 29 de Setiembre vs. C. Colón de Ñemby, en el estadio Salustiano Zaracho.