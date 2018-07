Lilian y Oviedo Matto afirman que no mantuvieron trato con Iturburo

Sin embargo, ambos legisladores se desmarcaron del funcionario de la Justicia Electoral, señalando que en ningún momento tuvieron un trato personal con Iturburo y mucho menos negociaron la manipulación de resultados electorales.“Fui apoderado del Partido Unace durante 10 años.

Yo le conozco al 99,9% de los funcionarios de la Justicia Electoral”, afirmó Oviedo Matto ante la consulta de si conoce a Iturburo, pero insistió en que no se pueden cargar votos ni cambiar resultados en los comicios.

Sucede que en los audios, divulgados por radio ABC Cardinal, Iturburo propone la impresión de padrones y actas electorales a una diputada por Central, prometiendo cargar votos a favor de cualquiera, agregando que brinda sus servicios a Samaniego, Oviedo Matto y otros, pero el senador del Unace declaró que la propia Justicia Electoral provee los padrones electorales.“No podemos pretender que cada puntero, que cada apoderado de local de votación tenga una notebook, donde vos le puedas cargar (los datos de padrones)”, expresó Oviedo Matto a radio Monumental 1080 AM.

Aseguró que no sabe cuánto se paga por el servicio de impresión, aclarando que son los apoderados del Unace los que se encargaron de esta tarea. “Yo entré número 39, para qué voy a querer 200 votos, si qué me cambia eso, seis senadores entraron detrás de mí, holgadamente entré, 200 votos no mueven la banca. Todo esto es una falacia. A lo mejor este señor se fue un poco de boca”, apuntó el legislador.

Sobre la camioneta del Unace que está en poder de Iturburo, y que supuestamente formó parte de un trato de fraude electoral, Oviedo Matto dijo que el funcionario del TSJE compró esa camioneta en el año 2016, no en el 2018.Por su parte, la senadora colorada Lilian Samaniego dijo que conoce a Iturburo “como le conozco a muchísimos funcionarios de otras instituciones”.“Yo no tuve ningún trato con él.

Ese tema de las impresiones de padrones los llevan adelante los apoderados, los delegados”, agregó la legisladora en una entrevista, explicando que las agrupaciones políticas trabajan con padrones para saber quiénes están habilitados para votar.Afirmó que Iturburo es un funcionario colorado, “así como hay funcionarios de otros partidos”. “Es descabellado pretender que una persona puede hacer eso (fraude electoral)”, opinó, recordando que los resultados de las pasadas elecciones “fueron muy contundentes y muy legítimos”. “Estamos hablando de más de 94.000 votos (de diferencia) para el presidente electo, Mario Abdo Benítez”, destacó Samaniego.