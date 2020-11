Lilian dice a Alliana que su mandato carece de gestión

“Yo siempre defiendo lo que es justo, escucho para ver cómo solucionar y me he solidarizado con ellos. He leído lo que dijo el presidente Alliana y lo lamento”, expresó la senadora colorada.

Alliana también la acusa de haber malgastado el dinero durante su administración, a lo que ella respondió que mientras era titular del partido, Alliana fue miembro de la Junta de Gobierno, donde aprobó todos los balances. Asimismo, dijo que en el 2016 rindió cuentas en la convención donde no hubo ningún reproche y Alliana ya era titular de la Junta. “Podía oponerse en aquel entonces y todo se aprobó por unanimidad”, subrayó.

Agregó que Alliana no tiene que estar comparando su administración con la de ella. “Él tiene que asumir su rol de presidente de todos los colorados y como administrador”, manifestó.

Le sugirió que se ocupe de la situación o que delegue pero a través del diálogo. “Sería bueno que hablen con los funcionarios”, enfatizó.

“No hay gestión”, aseveró porque se habla de que falta el dinero, “pero hay que gestionar, hay que exigir a los correligionarios que no aportan, que lo hagan”.

Se ratificó en que no se estaba al día con el IPS y como ejemplo citó que una funcionaria se operó en el Hospital de Barrio Obrero y no en IPS, por la falta de pago.