Líderes regionales, entre el apoyo y el rechazo a Morales

Perú señaló ayer que ante la renuncia del presidente boliviano Morales, así como de su vicepresidente Álvaro García, hace votos para que la transición en dicho país se desarrolle en el marco de la ley, así como para que se restablezca la convivencia pacífica.

El presidente electo de Argentina, Alberto Fernández, calificó como un golpe de Estado la situación en Bolivia que llevó a la renuncia ayer de Evo Morales y pidió preservar la integridad de quienes puedan resultar perseguidos.

“Condenamos categóricamente el golpe de Estado consumado contra el hermano presidente @evoespueblo”, escribió en Twitter el presidente venezolano Nicolás Maduro.

“Acabo de saber que hubo un golpe de Estado en Bolivia y que el compañero @evoespueblo fue obligado a renunciar”, tuiteó Lula. “La derecha no combina con la democracia. Otro golpe en América Latina”, escribió Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores en Twitter.

El Gobierno mexicano de Andrés Manuel López Obrador también expresó su disconformidad con lo ocurrido.

En el otro extremo del abanico político, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo que “las denuncias de fraudes en las elecciones culminaron en la renuncia del presidente Evo Morales. La lección que queda para nosotros es la necesidad, en nombre de la democracia y la transparencia, del conteo de votos que puedan ser auditados”, escribió en Twitter.

OFRECE ASILO. México ofreció ayer asilo político a Evo Morales tras su renuncia a la presidencia de Bolivia y después de que la embajada mexicana en La Paz acogiera a funcionarios y legisladores bolivianos, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. “México, de conformidad a su tradición de asilo y no intervención, recibió a 20 personalidades del Ejecutivo y legislativo de Bolivia en la residencia oficial en La Paz, de así decidirlo ofreceríamos asilo también a Evo Morales”, escribió Ebrard en su cuenta de Twitter.

Argentina no recibió petición de asilo político por parte de Evo Morales, que renunció ayer a la presidencia de Bolivia en medio de las fuertes protestas en ese país, confirmó el canciller argentino, Jorge Faurie. “Todavía no tenemos ninguna indicación en ese sentido. No podemos confirmar algo de esa índole. (El asilo) había que pedirlo y esto no ocurrió”, expresó el ministro de Relaciones Exteriores al canal TN, después de que diversos medios periodísticos advirtieran de que Morales podría haber solicitado refugio en el país vecino. Según Faurie, en caso de que esa solicitud llegue a producirse, el presidente Mauricio Macri tendría que decidir si el país acepta recibir al renunciado mandatario.