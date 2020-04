Las andanzas de Fernando

Creció con sus abuelos maternos y a los 12 años su madre lo trajo a vivir con ella en Asunción, donde ella trabajaba, aunque a Fernando le agradaba vivir en el campo. Su primo Ignacio entrenaba en el 2013 en el América capitalino del ex futbolista Pedro Nelson Fleitas, donde empezó a ganar títulos. Sus goles hicieron que rápidamente se fijaran en él, entre ellos los dos clubes grandes. En el 2014, durante dos meses, alternó prácticas en los archirrivales en una aventura que a su corta edad (13 años) quizá no dimensionaba, pero él ya sabía lo que quería.

“Lunes, martes y miércoles entrenaba en el Parque Azulgrana con Cerro; jueves y viernes en Para Uno con Olimpia, mientras seguía jugando los domingos con el América. Probaba cuál de los dos era mejor”, recuerda a través de la charla por WhatsApp.

Hasta que una lesión, líquido en el talón, decidió su futuro. “Le comuniqué a los de Cerro mi lesión y no me hicieron tanto caso. ‘Volvé cuando estés bien’, me dijeron”. Y en la vereda de enfrente la respuesta fue otra: “Sí, te vamos a tratar, me dijeron en Olimpia, y me llevaron al centro de rehabilitación Cocodrilo”.

Justo en ese año su tío Aldo Paniagua militaba en el Decano, lo que lo llevó a ficharse en el club.

Consultado cómo se atrevió a entrenar en ambos clubes a la vez, respondió: “Sabía qué podía pasar si me llegaban a pillar, pero necesitaba una respuesta y esa era la única manera. Valió la pena y me di cuenta que Olimpia estaba más interesado en mí que Cerro. Y fue una buena elección”.

Hoy todo aquello quedó como anécdota, mientras vive en la ciudad de Oporto, de Portugal, con 19 años y tres títulos con Olimpia y transferido al Boavista. “Vivo completamente solo. Justo ahora entreno en el hotel donde vivo. Solo salgo para ir al súper, farmacia o al banco. Los policías acompañan para que no vayas a otra parte”, comenta. Fernando aún no pudo debutar con su nuevo club, pese a haber ido concentrado y hasta ocupado el banco de suplentes en varias ocasiones.