Labriegos de Misiones piden al Estado más compromiso

“Si sigue la demora en el desembolso de los fondos, esto va a fracasar y una vez más la ciudadanía va a decir que somos haraganes, sin embargo, es el Gobierno el que es lento en dar respuesta y hacer gestiones en la Entidad Binacional Yacyretá y proveer los fondos para la ejecución del proyecto. Desde ya hace rato hicimos la rastroneada y la preparación de suelo y no pudimos aún sembrar por esta demora. Es por eso que exigimos al Gobierno el desembolso para que los tractores con sembradora empiecen a trabajar en los 6 distritos donde estamos nucleados” manifestó, Mario Talavera, uno de los dirigentes de la OCM.

El dirigente campesino también hizo añadió que la siembra está presupuestada y que “solo falta que el Gobierno cumpla y, como no lo hace, no tenemos otra manera que manifestarnos para también nosotros podamos cumplir con nuestro compromiso”.

Reiteró que “todo está presupuestado en el proyecto y como no se cumple no tenemos otra opción que salir a la calle, por eso salimos, para que la gente sepa que los fracasos en la producción no son culpa de los campesinos sino por la lentitud del Gobierno en cumplir con los compromisos que asume con nuestro sector”, dijo Talavera. VR