La punta no se toca

La primera mitad fue muy estudiada, ninguno de los protagonistas dañó el arco rival y se tomaron las precauciones para no caer en errores. Tanto Lorenzo Melgarejo y Facundo Bruera tuvieron que jugar de manera solitaria en las áreas rivales esperando alguna chispa personal de sus compañeros para la habilitación; tal cosa no sucedió.

En la complementaria, los cambios oxigenaron y mucho a los albos; el ingreso de Juan Danilo Santacruz otorgó el plus que necesitaba Bruera para la llegada del primer tanto de Nacional. El ex Libertad (Danilo) cumplió con la ley del ex y anotó el único gol del encuentro, a los 61’.

Ante esa ventaja, el entrenador rival Daniel Garnero también apostó a los cambios; sin embargo, estos fueron estériles y no generaron siquiera riegos al arco del Kili Rojas, de Nacional.





Rubén Darío Ríos

Gladiador en el mediocampo, manejó los hilos del partido y se asoció con la línea ofensiva tricolor.







Nacional estiró a once la racha sin conocer derrotas y selló su clasificación a Copa Libertadores.