La prioridad es crecer ahora que aún es fácil

La pregunta crucial que se hace un empresario en esta época del año es ¿qué estrategia tomar para el 2020 y más adelante? Los consejos vendrán de diferentes fuentes. Los consultores tendrán una enorme cantidad de alternativas, justificadas en interminables power points. Los empleados estarán en la expectativa de qué piensa el jefe, ansiosos de continuidad, pues anhelan un terreno seguro. Los libros de management solo cuentan la historia de los exitosos (no de los millones que lo intentaron y hoy ya no existen), y con el periódico del día después cualquiera es elocuente explicando el obvio motivo del éxito. El fracaso es huérfano y el suceso tiene muchos padres, consultores, escritores, etc. ¿Una forma de cortar por lo sano tanta opinología? No aceptes un consejo de alguien que no arcara con las consecuencias del mismo.