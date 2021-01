La nueva tendencia de ventas de catálogos moviliza la escena musical

Uno de los primeros casos en conocerse fue el del legendario Bob Dylan. A inicios de diciembre, el New York Times señaló que el artista vendió la totalidad de sus canciones, más de 600 composiciones, a Universal Music Publishing, en una transacción que se especula había alcanzado los 300 millones de dólares. El acuerdo, que incluye clásicos como Like a rolling stone, Blowin’ in the wind, The time they are a-changin, entre otros, no contempla las futuras canciones que el artista vaya a componer.