La nueva película de Indiana Jones se estrenará en Cannes

La película será proyectada el 18 de mayo en el 76º Festival de Cannes, precisaron los organizadores.

La saga, una de las más taquilleras de la historia del cine, arrancó en 1981 con En busca del arca perdida, una idea original de Georges Lucas y dirigida por Steven Spielberg.

Esta quinta entrega se estrenará comercialmente el 30 de junio en Estados Unidos.

Cannes asegura en su comunicado que prepara una recepción “excepcional” para Ford y sus compañeros de reparto, entre ellos, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas y Mads Mikkelsen.

La cinta, dirigida por James Mangold, llegará quince años después de la presentación también en Cannes, de la anterior entrega, Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull.

La subida de las escaleras del palacio de la Croisette se hará bajo la música de John Williams, el gran compositor de la banda sonora de Indiana Jones y de otros muchos éxitos de Hollywood.

Producida por George Lucas y Steven Spielberg para Disney y LucasFilms, Indiana Jones y el Dial del Destino es la segunda película que anuncia Cannes, después de Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro.

“En 1995 tuve el honor de venir a Cannes para presentar mi primer filme, Heavy, en la Quincena de Realizadores. 28 años más tarde estoy orgulloso de volver con una película ligeramente más espectacular”, indica Mangold en el comunicado.

En la filmografía del director hay títulos de temática tan dispar como Girl, Interrupted (1999), Kate & Leopold (2001), Walk the Line (2005), 3:10 to Yuma (2007), The Wolverine (2013) o Ford v Ferrari (2019). EFE

El jurado del 76º Festival de Cannes (16 al 27 de mayo) será presidido por el realizador sueco Ruben Östlund, ganador de dos Palmas de Oro (The Square y El triángulo de la tristeza).

El resto de la selección oficial será divulgado a mediados de abril. EFE y AFP



De Scorsese

El Festival de Cannes anunció la presentación de la nueva película del director estadounidense Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, con Leonardo DiCaprio y Robert de Niro, en la 76ª edición del certamen. La película fue producida por Apple TV y será proyectada el 20 de mayo.