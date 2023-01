La Nuestra y Chels animan el verano con música en vivo

“La Nuestra acaba de lanzar un nuevo álbum denominado Tal Cual, el 2 de diciembre último, con un corte y videoclip llamado La Señorita, así que tocaremos ese y otros temas nuevos”, comenta Gonza Resquín, baterista de La Nuestra, grupo con ocho años de trayectoria.

Otras canciones nuevas que serán parte del repertorio de este grupo que mezcla pop-rock, reggae, cumbia y otros estilos son: Día de locos, que ya salió en julio, como primer adelanto del citado álbum y hoy ofrecerán el estreno en vivo del tema Bailar. ”Es una canción que nos gusta mucho del disco, producido por Marcelo Soler, y que lo grabamos el año pasado”, añade Resquín.

El disco tiene 10 canciones y la banda está satisfecha con el resultado. “Queremos mostrar un poco de lo que estamos haciendo, pero claro, también que tocaremos los clásicos de la banda”, avisa.

CHELS. “Vamos a hacer una presentación íntima para la gente del Mariscal”, dice por su parte Chels o Cheli Faella, quien debutó en el 2018 como artista con su primer single en música electrónica Me and You, junto al Dj y productor Audioiko, seguido por Caramelo en el 2020 con Luigi Manzoni.

“Mañana verán un show con invitados. Voy a tocar un tema inédito”, adelanta la artista a quien se la puede encontrar en redes como @chelsfaella en Instagram y Twitter, y como Chels en las plataformas de streaming Spotify, YouTube, etc.

Chels promete que dará “lo mejor” para que el público tenga una experiencia positiva y “lleve un lindo recuerdo de nosotros”.

El repertorio para la ocasión incluirá varios temas propios como Nada Personal, Hablando de mí, Aurora, entre otros. “También vamos a estar mezclando a nuestro repertorio algunos covers conocidos, pero con nuestro toque especial”, sumó.



A saber

Ciclo: Verano en el barrio

Lugar: Patio del shopping Mariscal

Fechas de encuentro: Hoy y mañana, 18:00.

Hoy: Grupo nacional La Nuestra @LaNuestrapy.

Más datos: @Urbana1068 y @shoppingmariscal

Organizan: Radio Urbana 106.9 FM y shopping Mariscal.