La necesidad de la fe

Hoy meditamos el Evangelio según san Marcos 6, 1-6,

"No podía hacer allí ningún milagro (...). Y se asombraba por su incredulidad". No todos con los que Jesús se encontró tenían fe en Él. Muchos lo rechazaron, pero Él no forzó a nadie a creer, sino que desea que confiemos libremente en Él. La recompensa de la fe será grande en el Reino de los Cielos.