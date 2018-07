La música nacional sigue creciendo

Chino Corvalán Cuarteto, Villagrán Bolaños, Auroras, La Nuestra, Joaju Cuarteto, Maria Rehnfeldt, Purahéi Soul, Miki Napout, Pray For Me (Ciudad del Este), Kita Pena, Manzana Azul (de Pedro Juan Caballero), Danna, The Profane y otros son algunos artistas que lanzaron recientemente temas, discos y videoclips de canciones, algunos en formato físico y la mayoría en plataformas digitales streaming.

En tanto, anuncian novedades los grupos Ese Ka’a, Flou, Piter Punk, Nhandei Zha, Ovejas Negras y otros más, que prevén lanzar sus materiales hacia fines de año o del próximo.

TENDENCIA. La nueva tendencia de lanzamientos musicales empuja a los artistas paraguayos a lanzar –en su mayoría– sencillos, temas sueltos y no precisamente un álbum entero, según señala Lucas Toriño, de Planea Música, que se encarga de la distribución digital de la producción de artistas paraguayos.

Detalla que las canciones son distribuidas en numerosas plataformas streaming como Spotify, Deezer u otras, o en versión de videoclip en YouTube. “Los oyentes de hoy no escuchan un álbum entero. Hay menos paciencia, ya que vivimos en un mundo más acelerado. Los que acceden a las tiendas digitales pasan de una música a otra. Por eso, la tendencia de lanzamientos se centra más en el estreno de un sencillo promocional del nuevo disco”, apunta Toriño.

Con respecto a los discos físicos, considera que estos materiales discográficos son una suerte de “tarjeta personal”, ya que su producción masiva significa un alto costo, cuya inversión “difícilmente se recupera”. “La distribución digital streaming permite una mayor difusión a más rincones del mundo, y nos sorprende que escuchen en Alemania, Turquía y otros países”, refiere.

PRODUCCIONES. En las plataformas digitales está disponible el primer álbum de Chino Corvalán Cuarteto, recientemente lanzado, y que es una experimentación de música instrumental, jazz y fusión.

Otra novedad es Villagrán Bolaños (en vivo), álbum con diez canciones grabadas en vivo en el Festival Reciclarte 2018, en el anfiteatro José Asunción Flores de San Bernardino, ante más de 10.000 personas. Se acompaña el videoclip de la canción Judas, grabada también en el citado festival.

Otras opciones disponibles en las tiendas digitales es Ahoraite, segundo álbum de estudio con ocho temas de la banda de jazz Joaju Cuarteto, mezclado y masterizado por el productor estadounidense Dave Darlington, y que fuera inicialmente promocionado con el corte Coronel Martínez.

Auroras es el proyecto paralelo de Panchi Galarce y Diego Zarza –miembros de la banda Garage 21– que se distancia del punk rock y que ofrece Sentimos al andar, sencillo que se estrenó en las plataformas streaming.

La Nuestra también presentó su reciente videoclip de la canción Re loco, grabado en vivo en el Festival Reciclarte 2018. El tema es parte de su disco de estudio El canto del lobo.

La joven artista Maria Rehnfeldt también lanzó recientemente el videoclip Flores, el primer sencillo de su nuevo álbum Laberinto. Lo grabó en Kamikaze Records (Paraguay), el Estudio Los Árboles (Argentina) y Plaza Siberia Studios (Paraguay).

Reúne a músicos invitados, como Iván Zavala, Roberto Chirola Ruiz Díaz, Sixto Corbalán, Maru Pirovano y Ale Ayala, entre otros. El disco lo produjo GP Music & Entertainment, sello discográfico que trabaja con artistas, como Danna Meza, María E, The Factory Gang, Garage Inc. y el DJ Guille Preda.

La banda de metal The Profane anuncia la reedición de su legendario MCD Death N’Roll From Hell, lanzado en el 2004.

Este disco conmemorativo se presenta por los 15 años de la banda y está a cargo del sello canadiense-colombiano Viuda Negra Music. Además de los seis temas originales, incluye cinco bonus tracks, con versiones de The Ramones, Misfits, Sex Pistols y Led Zeppelin.

El dueto local Purahéi Soul, integrado por Jennifer Hicks y Miguel Narváez, lanzó la canción y el videoclip Swing guaraní, primer sencillo promocional de su próximo álbum.