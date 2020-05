La meditación es hoy como ir al gimnasio de la mente

En tiempos de crisis en general, y ante esta situación de pandemia Covid-19 en particular, la meditación es una herramienta que ayuda a mantener un estado de calma y lucidez mental, ya que es, según los profesionales en la materia, “ un estado de ser más allá de la conciencia del día a día, en el cual se inicia el empoderamiento personal”.

Una de las formas de meditar es la modalidad Raja Yoga. “Es accesible a cualquier persona. No tiene rituales o mantras, y puede practicarse en cualquier lugar y momento. Se practica con los ojos abiertos, lo cual hace de esta meditación un método versátil, sencillo y fácil de realizar”, explica Antoine Ducrot Luces, facilitador de Brahma Kumaris, Paraguay.

En el marco de esta crisis que impide realizar cursos presenciales, Brahma Kumaris internacional ofrece un curso gratuito de meditación de 7 días, para nivel básico que se inicia este lunes, a las 19:00, y continúa en el mismo horario hasta el 13 de mayo. Gratuito.

“El curso, a cargo de Rona Schweitz, ofrece una perspectiva espiritual de uno mismo y de la vida. Te enseñará un método simple para meditar y ofrecerte sabiduría espiritual para ayudarte a enfrentar los desafíos de la vida de una manera positiva”, refiere.

El interesado se pude registrar en https://manhattanmeditationcenter.org/register-for-upcoming-events/. Será en inglés con traducción al español en vivo. La facilitadora trabajó como doctora en campos de refugiados, en siquiatría y en geriatría clínica. Es meditadora de Brahma Kumaris durante más de 25 años y reside en Manhattan, Nueva York, donde coordina el Centro de Meditación de Manhattan de Brahma Kumaris.

EL GYM MENTAL. “Hace tiempo la meditación dejó de verse como algo místico, esotérico. Hoy día, meditar es visto como ir al gym, al gimnasio de la mente”, considera Antoine Ducrot.

Agrega al respecto que hay estudios científicos que revelan que quien medita regularmente, por lo menos 20 minutos al día, durante ocho semanas, activa la zona del lóbulo frontal, que tiene que ver con el amor, la compasión, ganas, entusiasmo, perdón, aceptación, optimismo. Además, la meditación contribuye a que la zona más reactiva del ser humano, disminuya, y hasta con el tiempo, desaparezcan “conductas que tienen que ver con el odio, la violencia, resentimiento, agresividad, impulsividad”, explica Ducrot.

“Esas emociones que conducen a acciones que se realizan sin pensar, ocasionan muchos conflictos, y esto disminuye con la meditación”, añade el facilitador.

RELAJACIÓN Versus MEDITAR. Para Antoine Ducrot relajar la mente y distenderse a través de la música u otras alternativas está muy bien, pero no son herramientas para lograr lo antedicho.

“Sí con la meditación disminuyen y está demostrado con investigaciones, el estrés, nervios, preocupaciones. La meditación invita a estar más presente y uno ahí funciona con mayor calma, bienestar”, añade.

CÓMO MEDITAR. El meditador no tiene que tener un estado particular para iniciar, y en Raja Yoga, lo puede hacer en cualquier espacio. “Se necesita un ambiente cómodo, tranquilo, en el cual no nos interrumpan. Nos sentamos, sin una postura específica, y se puede hacer con los ojos cerrados o abiertos. Se busca ir hacia el mundo interno. Se toma consciencia del momento presente, del cuerpo, de las sensaciones, pensamientos, y de un entendimiento del ser y de la conexión con la fuente”.