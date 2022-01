La influencia de Daniel Garnero para el cambio

Roque Santa Cruz, de 40 años, en extensa charla con FALG (1080 AM) destacó que la presencia de Daniel Garnero en el Gumarelo fue importante para tomar la decisión de cambiar de club y sumarse a Libertad en el 2022.

“Garnero me dijo que me necesita y que me quiere como jugador. Eso es lo más lindo que uno puede escuchar, que a uno lo necesitan, que puede ser importante para el equipo”, reveló Santa Cruz.