La inestabilidad política golpea a la economía y cae precio de los bonos

Los bonos soberanos de Paraguay emitidos en el exterior acusaron recibo del caldeado ambiente político y social que se vive en el país, según coincidieron los economistas Manuel Ferreira Brusquetti, ex ministro de Hacienda, y Carlos Fernández Valdovinos, ex presidente del Banco Central del Paraguay.

Conforme a los datos que publica la Subsecretaría de Estado de Economía del Ministerio de Hacienda a través de su página web, la referencia de los bonos 2050 (con vencimiento en ese año) tuvo una caída significativa entre el viernes 5 de marzo pasado, cuando iniciaron las movilizaciones ciudadanas, y el lunes 8, con una reducción de aproximadamente 1,6%. De esta manera, el precio por bono, que ya venía cayendo con relación a meses anteriores, pasó de USD 113,5 a USD 111,4 entre el 5 y el 8 de marzo, para luego estabilizarse en un costo de alrededor de USD 111. Un mes atrás, en febrero de este año, el bono paraguayo 2050 cotizaba a cerca de USD 125, conforme a las estadísticas oficiales. La baja en el precio se traduce a su vez en una mayor tasa de interés, el cual es un aspecto que tradicionalmente refleja el riesgo de un instrumento. En ese sentido, los papeles de Paraguay pasaron de una tasa de 4,5% a 4,7% entre el 5 y 8 de este mes, un incremento de 0,2 puntos porcentuales, mientras que los antecedentes muestran que el interés, meses atrás, llegó a ser incluso menor a 4%. coyuntura. Sobre esta situación, Manuel Ferreira Brusquetti refirió que los bonos paraguayos mostraron días atrás una “desviación” del comportamiento del EMBI (Indicador de Bonos de Mercados Emergentes) y que el escenario interno tuvo que ver. “Hay que ser conscientes de esto, Paraguay hoy está siendo mirado (...) Hay muchas empresas inversoras profesionales que compraron bonos de Paraguay y estas volvieron a vender a través de los brokers y compañía, y esa gente tiene permanentemente en escrutinio al país, no solamente a su economía, sino también a su parte política”, indicó. Añadió que, ante esta situación y la alta sensibilidad de los mercados ante el tipo de eventos que suceden actualmente en el país, no se puede “ser tan irresponsable políticamente en Paraguay” porque a nivel internacional ocurre un impacto “muy sólido”, que en este caso se ve reflejado en los títulos paraguayos en el exterior. Por parte, Carlos Fernández resaltó que los precios de los bonos venían en caída acompañando la tendencia relacionada a los bonos del Tesoro de los EEUU, pero que los números muestran que hubo un “castigo” puntual por la crisis en nuestro país. Indicó que si bien las variaciones parecen ser reducidas, cuando se habla de bonos a 30 años, como los observados, suponen “mucha plata”. Asimismo, comentó que uno de los riesgos es que Paraguay deba financiarse a una mayor tasa de interés la próxima vez que emita en el exterior.



Hay que ver cómo sigue la tensión política y si vuelve a ser “castigado” nuevamente el precio de nuestros bonos.

Carlos Fernández V, ex presidente del BCP.



Se tiene una sensibilidad ante este tipo de eventos, no se puede ser tan irresponsable políticamente.

Manuel Ferreira B. ex ministro de Hacienda.