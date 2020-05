La Corte propone depuración por los casi 3.000 imputados en cuarentena

Haciendo seguimiento a estos números de procesados, que rondan ya los tres mil, la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Carolina Llanes, dijo que ya está en marcha un plan de revisión de la situación procesal de los imputados durante la cuarentena.

“Avanzamos un paso más. La Corte aprobó el plan, teniendo en cuenta que sean causas que no tengan alguna configuración de crimen o de otra gravedad. Son causas relacionadas a la Ley 716 (violación de la cuarentena), y otras acciones como resistencia, exposición al peligro, para que sean respondidas por juzgados”, informó Llanes.

Se propuso, ya que constituyen estas imputaciones procesos relativamente simples, que se tengan una audiencia exprés, donde se deben constatar la existencia del hecho, la conformidad del imputado en presencia de su abogado y en conversación con la Fiscalía.

“Tenemos un acuerdo en proceso con el Ministerio Público, de manera a hacer una depuración, porque permitir que esos casi 3.000 ingresen al sistema ordinario significaría un colapso importante”, sentenció la ministra.

Hizo hincapié en que la misma ley establece cuáles son las situaciones que ameritan una imputación y que eso es lo que los jueces van a revisar.

Criticó la ministra que las personas imputadas, en su mayoría, no son delincuentes. “Son ciudadanos que no sabían cómo actuar en una situación extrema que estamos viviendo. Muchos salieron de sus casas para comprar alimentos y mal o bien no pudieron explicar y ya fueron imputados”, expuso.

El 15 de abril, la Corte había ampliado la Acordada 1366/20, por el cual se da la facultad a jueces de dar otras posibilidades procesales durante la cuarentena y la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, había confirmado que el Ministerio Público iba a analizar un protocolo.

IMPUTADOS. De acuerdo a los números del Ministerio Público, Asunción (428) y el Departamento Central (411) son las localidades con mayor cantidad de imputados, seguidos de Alto Paraná, (341) y Caaguazú, (315).

Aparte de violación de la cuarentena sanitaria, los hechos más registrados son resistencia, perturbación a la paz pública y exposición al peligro en el tránsito terrestre.

Proponen indulto extraordinario

El Ministerio de la Defensa Pública presentó un anteproyecto de ley para proponer un indulto conmutativo extraordinario para los casos que comprendan la afectación de grupos de riesgo internos, conmutando su pena privativa de libertad por una prisión domiciliaria total por todo el tiempo del saldo de su condena. El proyecto, que fue presentado a la Corte Suprema de Justicia, se da en medio de una crisis penitenciaria, con la mayoría de las cárceles superpobladas, sin poder albergar a las 15.400 personas recluidas en todo el país. Desde las cárceles se realizaron varias protestas pidiendo revisión de casos y ser beneficiados con medidas alternativas a al prisión para evitar las aglomeraciones en penitenciarías.