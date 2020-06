La Contraloría debe publicar las DDJJ de los últimos 20 años

El director ejecutivo del Instituto de Derecho y Economía Ambienta (IDEA), Ezequiel Santagada, miembro del Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI), celebró el fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema al rechazar la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría General de la República (CGR) para no hacer públicas las declaraciones juradas de bienes y rentas, activos y pasivos (DDJJ), de los funcionarios públicos.

Detalló que la CGR debe publicar las declaraciones juradas que fueron presentadas en los últimos 20 años, según el fallo de la Sala Constitucional, al cual calificó de histórico en el país.

“Yo creo que esta decisión es un parteaguas (línea divisoria) en la historia democrática de nuestro país. Quedó bien clara la construcción teórica de lo que se entiende como una República en pleno siglo XXI y donde el rol del derecho al acceso a la información es clave. Por supuesto, como todo derecho que no es absoluto, tiene sus límites, hay cosas en las que no podemos inmiscuirnos, como su estado salud, preferencias religiosas o sexuales, eso queda en el ámbito de la intimidad”, explicó Santagada a la Monumental 1080 AM.

IDEA acompañó jurídicamente el proceso que derivó en la acción de inconstitucionalidad presentada por la Contraloría, tras los fallos de tribunales de primera y segunda instancia que dieron luz verde a la publicación de las DDJJ.

Santagada manifestó que ahora la pelota queda en la cancha del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien debe promulgar o vetar el proyecto de ley sancionado por los diputados donde se eliminan las sanciones a los que falsean sus DDJJ.

Dijo que Marito debe vetar para que las DDJJ sirvan como herramienta para investigar posibles hechos de corrupción en la administración pública.