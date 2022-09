La CBI insistirá vía judicial que se obligue a Cartes a comparecer

“Vamos a recurrir la decisión del juez Florentín ante una instancia superior, no sé si es una segunda instancia o ante la Corte Suprema, eso verán los abogados pero vamos a recurrir esta decisión de la justicia porque no puede quedar un precedente de incumplimiento y más todavía con el aval de un juez”, señaló.

Respecto al cuestionario que solicita que se le envíe Cartes para que responda preguntas sujetas al ámbito de la investigación, Querey dijo que se decidió no enviar porque no corresponde.

“No corresponde porque entonces porqué no enviamos nomás el cuestionario al bufete de abogados para que hagan un traje a medida”, señaló.

Agregó que Cartes envía un mensaje al rehusarse a asistir. “El mensaje es: ‘Estoy por encima de la Constitución y de las leyes y si tengo poder y dinero puedo evitar las obligaciones emergentes de esta Constitución y de las leyes que me obligan a determinadas cuestiones’, y la Justicia lo permite”, expresó.

El parlamentario aclaró que de todas maneras el informe está siendo redactado con toda la información de inteligencia financiera.

“Ahí se va a constar que se negó a comparecer y a responder adecuadamente”, refirió sobre Cartes.

Cobarde. Sobre la decisión del juez Raúl Florentín, quien desistió de obligarle al ex mandatario a concurrir a la sede legislativa, declarándose incompetente en el pedido de auxilio judicial que presentó la Comisión Bicameral, Querey dijo que es un hecho de cobardía. “Es mi opinión y me hago responsable de esa opinión, de la cobardía del juez Florentín, al no hacer una aplicación estricta de lo que correspondía, de acuerdo al artículo 195 (de la Constitución Nacional) y a la ley normativa, respectivamente”, prosiguió.

Ya en 2018, cuando la CBI que investigaba el caso Darío Messer, convocó a Cartes, el mismo también ensayó argumentos para no asistir, optando por ponerse a disposición pero para dar respuestas por escrito, posición expresada por sus abogados de entonces.

Al igual que ahora, aquella Comisión decidió remitir los antecedentes a la justicia para que esta resuelva sin avances hasta la fecha.

Casos. Cabe recordar que el pasado mes de julio, la Comisión por mayoría de sus miembros, decidió convocar a Cartes a raíz de que el gobierno de los Estados Unidos lo había designado como “significativamente corrupto”.

Además de tener una investigación documentada en su contra, el embajador de EEUU en Paraguay, Marc Ostfield, argumentó que el ex mandatario fue señalado como corrupto por obstruir una investigación transnacional siendo presidente de la República durante 2013 a 2018.



