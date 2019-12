La cantante Tini Stoessel llega a Paraguay con su gira Quiero volver

Tini, quien se dio a conocer con el personaje para público infantil Violetta, llega con su tour que inició el año pasado, Quiero volver, y éxitos como el que da título a su gira, además de Te quiero más, Princesa, Consejo de amor, entre otros.

Esta propuesta trae consigo canciones del álbum Quiero volver, así como algunas de su primer disco, Tini (2016), y las que involucran el tercer álbum que saldrá a la luz en breve tiempo, según comentó la artista a Última Hora. “Ofrecimos 9 shows en todo el año en el Luna Park (Buenos Aires, Argentina), y fue algo increíble, una locura inesperada”, recuerda la joven que tiene estudios de canto, piano, comedia musical, teatro y baile.

BAILE. Para la cantante, actriz y también modelo argentina, quien comenzó a hacerse conocida por su personaje de Violetta Castillo en la serie Violetta (Disney Channel Latinoamérica), fue y es impensable todo lo que fue pasando con la música. “Toda la gira por Latinoamérica que tuve la posibilidad de hacer y todavía quedan varios shows, y las presentaciones por Europa”, agregó.

Stoessel confiesa que de su show le gusta mucho ofrecer bailes. “El baile tiene protagonismo, así como el apoyo de los músicos, los visuales, los cambios de vestuario. Es un espectáculo bastante completo”, reflexiona la joven.

EMOCIONES. La veinteañera Tini Stoessel afirma que su propósito en cada presentación es que la gente se emocione, cante, salte, baile, grite, y que sobre todo la pase bien.

En cuanto a las expectativas que tiene con el público paraguayo, la ex jurado de La voz Argentina y Pequeños gigantes señala que Paraguay para ella es como su familia y como su segunda casa. “Mi papá trabajó en Paraguay mucho tiempo. Ustedes le abrieron las puertas y por esa razón le tengo mucho cariño al Paraguay. Volver a pisar suelo paraguayo significa muchas cosas más allá de lo laboral y profesional”, manifestó emocionada.

Regreso. Para la intérprete de Suéltate el pelo y Quiero volver, es muy importante el reencuentro con sus fans. “Recorrí un camino muy largo de años de carrera, y los fanáticos me acompañaron incondicionalmente en mi evolución de Tini como cantante”, reflexionó.

La cantante cree que el artista, el ser humano en sí, cambia, evoluciona en sus gustos y forma de pensar. “La vida misma enseña, a través de situaciones difíciles y felices, como funciona el mundo. Mi evolución no viene solamente de la mano musical, también de lo que estoy viviendo como mujer, como persona, trabajando desde tan chiquita”, mencionó.

Tini confiesa que cada año muestra una faceta distinta. “Manteniendo mi personalidad, mi esencia, pero siempre buscando cosas nuevas, en lo musical, en proponer cosas distintas. Lo pueden ver en cada videoclip. Hay una propuesta diferente no solamente musical, sino también estética. Busco no quedarme en una zona de confort”, relata.

En cuanto a si se siente más cómoda como cantante o actriz, Tini señala que son dos cosas a las que nunca podría soltar la mano.

“Sin embargo, me dediqué todo este tiempo a lo que es el mundo musical, pero amo actuar, y el año que viene participaré en una serie. Así que tengo que confesar que me fascinan las dos cosas. Lo musical lleva mucho tiempo, estar en el estudio, escribir las canciones, armar un show en vivo, las giras, pero me fascina también actuar”, finaliza Stoessel.