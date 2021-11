La campaña presidencial en las redes de Chile se desinhibe

Son 7 los candidatos para la primera vuelta del domingo 21 de noviembre, e independientemente de las edades y corrientes políticas de los aspirantes a reemplazar al conservador Sebastián Piñera, no escatimaron apariciones, divertidas para unos, ridículas para otros, dirigidas al electorado que ya no consume los medios tradicionales con propaganda electoral. Al margen de los debates realizados en 2 meses de campaña, Facebook, Twitter, Instagram o Tik Tok convocan a los candidatos y sus parodias. “Duda: Si Parisi gana, ¿él se viene a Chile o nosotros nos vamos a EEUU?”. Este es uno de los tantos memes que tiene como protagonista al candidato del Partido por la Gente, Franco Parisi, de 54 años, que no pisó Chile durante su campaña electoral –que realiza en forma virtual– desde el estado de Alabama, y se perderá la primera vuelta. El candidato liberal enfrenta en Chile un escenario judicial que incluye presuntos delitos de estafa y una demanda por no pagar la pensión alimenticia de 2 hijos menores. AFP