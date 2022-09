La Bicameral sobre lavado invita a los embajadores de EEUU y Brasil

Además, se resolvió convocar a los senadores Enrique Riera sobre sus acusaciones de narco-Estado; y Desirée Masi, sobre su denuncia contra los fiscales Sandra Quiñónez, Lorenzo Lezcano y Osmar Legal.

Querey, titular de la CBI, explicó que la reunión de ayer con los demás miembros, se centró en la estructura que tendría el informe final.

“Hemos evaluado que sería importante invitar al embajador o a quienes corresponda de esa legación extranjera a tener reunión con nosotros, básicamente sobre terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico”, dijo, haciendo alusión al embajador de EEUU.

“Y al embajador de Brasil para tener un repaso un poco del tráfico ilícito de tabaco y sus derivados, y por el tema del narcotráfico”, explicó.

“Básicamente serán invitados para la próxima semana. Esperamos que puedan asistir, con el fin de intercambiar opiniones sobre estos temas”, remarcó el senador.

“Va a ser por invitación. Quizás le pidamos al propio presidente del Senado para que acompañe esta nota de invitación”, manifestó.

“Aparte de eso, serán invitados el senador Enrique Riera por denuncias públicas que estuvo haciendo, y la senadora Desirée Masi por el tema de las denuncias con respecto a los fiscales”, indicó.

El diputado cartista Basilio Núñez, quien también es miembro de la CBI, y reapareció en la reunión, ayer hizo hincapié en la convocatoria a Riera y Masi.

“En el caso de Enrique Riera, no sé si vieron la denuncia de que nuestro país se está convirtiendo en una especie de narco-Estado”, refirió Bachi.

“Desde el 2019, 2020 hasta la fecha, 470.000 kilos de cocaína dejaron de interceptarse, lo que equivale a 25.000 millones de dólares, el doble de nuestro Presupuesto General de la Nación”, manifestó.

“Si salen de contrabando drogas, ese contrabando de alguna forma está lavando dinero”, consideró el diputado.

“Es una debilidad institucional que tenemos que tener en cuenta. Va a estar en el capítulo de debilidades institucionales. ¿Cómo sale la droga?, ¿por qué antes no salía?”, fue su cuestionamiento.

DESAFIANTE. Masi, por su parte, se pronunció a través de sus redes sociales con respecto a la convocatoria de la CBI, y lanzó un desafío al ex presidente de la República Horacio Cartes, quien se niega a comparecer.

“Ya que me convocan a la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero, y obviamente voy a ir, teniendo fueros, aprovecho y le desafío al patrón de la mafia que venga con sus 100 abogados y refute mis dichos”, escribió la legisladora.

Agregó que no tenía drama en comparecer, alegando que no era cobarde como HC, pero sí reclamó abiertamente que no se haya pedido desafuero ni investigado al diputado Erico Galeano, quien fue el que trajo a Sebastián Marset.



Sería importante invitar al embajador para hablar sobre terrorismo, lavado de dinero, narcotráfico.

Jorge Querey,

titular de la CBI.



Voy a ir, teniendo fueros. Le desafío al patrón de la mafia que venga con sus 100 abogados y refute mis dichos.

Desirée Masi,

senadora progresista.