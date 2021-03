La APF exige a sus jugadores

“Hemos tenido una reunión con el consejo ejecutivo de Conmebol y la idea es buscar soluciones con las convocatorias con jugadores del Reino Unido. No poder contar con los jugadores sería un enorme perjuicio. Las gestiones se están realizando y esperamos una respuesta”, expuso el mandamás del fútbol paraguayo a lo que sumó: “Será difícil jugar en esas condiciones, en donde no se puedan contar con nuestros jugadores”.

Harrison Además explicó: “No les dan el permiso por una reglamentación FIFA, que está vigente hasta el mes de abril, no solo el Reino Unido, sino cualquier club de FIFA. Hemos tenido el caso de New York que no nos quiso ceder nuestro jugador, también los casos de Perú y Venezuela que no contaron con sus atletas, pero para este combo de marzo no estamos dispuestos a jugar si no nos ceden jugadores”.

La pelota está en campo de FIFA a lo que el dirigente sumó: “La FIFA está buscando soluciones, Alejando Domínguez (Conmebol) también está trabajando con ellos para encontrar una mejor salida. Sin jugadores es inviable jugar , la semana que viene hay una reunión para resolver eso, antes de la quincena de este mes”.