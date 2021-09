La Albirroja va por el pase a los octavos del Mundial

La Albirroja, que en el estreno cedió ante España por 4-0 y en la fecha 2 se impuso a Angola 4-1, necesita un triunfo para asegurar su pase a la siguiente etapa, ya que un empate la deja como tercera y deberá aguardar el final de la etapa para saber si califica como uno de los mejores de su posición.

A su vez, el elenco asiático superó al africano en el debut por 8-4 y cedió ante los europeos por 4-2.

Posiciones: España 6 puntos (+6), Japón 3 (+2), Paraguay 3 (-1) y Angola 0 (-7).

Otros duelos para hoy: España vs. Angola (11:00), Irán vs. Argentina y Estados Unidos vs. Serbia (desde las 13:00, ambos por el Grupo F).

MÁS MUNDIAL. Ayer por el Grupo A los resultados registrados en la fecha 3: Costa Rica 6-2 Lituania y Venezuela 1-1 Kazajistán (clasificados Costa Rica y Venezuela con 7 puntos).

En el Grupo B: Egipto 1-2 Uzbequistán y Guatemala 1-4 Rusia (clasificados Rusia con 9 y Uzbequistán con 3).