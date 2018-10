La Albirroja de salón definió nómina para el Mundial C20

El equipo es liderado por el entrenador Andrés Bogado (director técnico subcampeón con Paraguay en el Mundial C17 del 2016). Repiten convocatoria de aquel grupo que se quedó con la medalla de plata: Andrés Rivas y Óscar Samuel Soto.

El plantel nacional se encuentra en su última etapa de preparación. Mañana el grupo parte rumbo a Presidente Franco para entrenar en el Polideportivo Municipal y animar una serie de amistosos con equipos de la zona, atendiendo que la superficie del Coliseo Cerrado de Valledupar, donde se jugará la Copa, es similar al campo franqueño.

La partida del seleccionado será el sábado 17, a las 5.00.

NACIONAL C9. Hoy en Encarnación se pone en marcha el Nacional infantil Categoría 9 años (C9).

Los juegos por la fecha 1 (18.30): Amambay vs. Villarrica, Concepción vs. Caaguazú, Encarnación vs. Sta. Rosa y Colonias vs. Horqueta. Mañana, 19.00): Villarrica vs. Concepción, Sta. Rosa vs. Colonias, Encarnación vs. Horqueta y Amambay vs. Caaguazú. Jueves 1, 19.00): Villarrica vs. Caaguazú, Concepción vs. Amambay, Encarnación vs. Colonias y Sta. Rosa vs. Horqueta.