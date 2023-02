La Academia por la segunda vuelta y el Ciclón con rostro cambiado

Anoche presentó un mix ante Libertad, elaborando el plan ante el Cristal que se presume es de mayor caudal que su primer rival de primera fase. Hablando del adversario, venció en su torneo al Melgar por 1-0 con gol de Yoshimar Yotún, uno de los referentes más importantes del balompié incaico, teniendo como último antecedente su presencia en el Mundial de Rusia y con un recorrido más que respetable en la Copa América con su selección. El cotejo del 21 se verificará en el Defensores a las 19:00, bajo el arbitraje de Anderson Daronco y Wagner Reway en el VAR, ambos brasileños. Volviendo a su oponente, es de los más tradicionales en su país, alcanza con esta edición su participación 38 en Libertadores. El plantel es dirigido por el brasileño Tiago Nunes, quien mantuvo la alineación titular en la partida del viernes pasado enfocado en su propio campeonato. Debut azulgrana De la mano de Facundo Sava, el Ciclón aparecerá en escena el martes ante el Curicó Unido en el estadio Monumental de Colo Colo de Santiago de Chile. Su exposición en Villarrica por el Apertura, bajo la batuta del DT argentino, mostró cosas interesantes, dinámica en su juego, salida rápida, una desenvoltura que no se veía hace bastante tiempo en la zona de creación (Carrizo–Aquino), el repunte de Ángel Lucena y la participación activa de Wilder Viera. En otro aspecto, y preocupa, es la lesión de Jean, que no completó el partido por una molestia en la cintura y saber qué resuelve el nuevo orientador en cuanto hace al acompañante de Juan Patiño en la zaga central. Haciendo un repaso nuevamente a la filosofía de juego del nuevo entrenador, es pelear el balón, desarrollar un esquema colectivo veloz y de buscar variantes cuando va al ataque. Es prematuro calificar por un encuentro lo que vendrá, pero la muestra en Villarrica vale; esa sensación dejó. Por su parte, Curicó Unido cayó en su casa contra Copiapó 2-1 y perdió la posibilidad de escalar posiciones en la tabla, sumando dos victorias y tres derrotas. La confrontación a cumplirse en tierras trasandinas contará con el arbitraje de Yael Falcón como principal y Germán Delfino en VAR, de Argentina. Se acerca la Sudamericana La primera semana de marzo contempla los encuentros únicos entre los equipos paraguayos en la Sudamericana, asignando para el martes 7: Tacuary – General Caballero, en el estadio Defensores del Chaco, a las 19:00, y al otro día Guaraní, de anfitrión en Para Uno, medirá a Ameliano en el mismo horario. De la mano lo futbolístico y lo económico, en especial a los que no cuentan con gran convocatoria de público. La Conmebol premia con 225.000 dólares al local y 25.000 de plus al conjunto visitante. Los vencedores irán a fase de grupos y con una compensación de 900.000, cifra más que convincente para dar pelea al máximo en la primera instancia, donde la entrega será total atendiendo lo que viene. Es enorme el compromiso de los cuatro conjuntos paraguayos que irán por una bolsa sin desperdicio. Solo Chile De momento la Selección Absoluta tiene pactado un solo compromiso en la fecha FIFA, del próximo mes, y es ante Chile en Santiago. La intención del cuerpo técnico y nos parece más que razonable es contar esos días con el grupo en Ypané y tenerlos con mayor tiempo posible en el propio predio de actividad. Los ensayos locales siempre tendrán validez, la misma corporación de grupo tiene su efecto y no asumir amistosos por disputar, colabora poco con algunos jugadores saturados y hasta con falta de respuesta física. De momento ese es el panorama de la mayor para la primera fecha FIFA del año, puesto que todo hace presumir que las clasificaciones para el 2026 arrancarían en setiembre y no en junio, como se había mencionado en principio. Y ya que estamos con la próxima cita cumbre, el máximo organismo del fútbol decidió que los organizadores Estados Unidos, México y Canadá no pasen por ninguna ronda eliminatoria, obteniendo el cupo directo. En Para Uno Tal como había anticipado el presidente de Olimpia, Miguel Cardona, el Decano oficiará de local en el primer clásico del año, el sábado 4 de marzo a las 18:00, en su estadio. Esta decisión la tomó la Comisión Directiva atendiendo la prioridad que le quiere dar a los socios del club, que va sumando una importante cantidad de adeptos siendo un recurso genuino más que significativo para su propia administración. La captación en Encarnación fue muy valorada por el presidente de la entidad decana, haciendo hincapié en que es un gran respaldo para la institución. Como se aprecia, el Franjeado opta por jugar en Para Uno priorizando a los mismos socios que a la cantidad que pueda albergar el espectáculo si fuera en otro escenario.