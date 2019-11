Kencho Rodríguez ya ocupa banca tras expulsión de Payo

Aunque consideró una situación incómoda, Kencho afirma que no se violó ningún artículo de la Constitución, a diferencia de la postura que tienen el Frente Guasu, el PDP y los liberales independientes.

El luguista asume directamente, por más que el cartismo reclama el lugar, ya que anteriormente ya reemplazó en su última suspensión y juró.

Sostiene que el ex senador hizo uso indebido de influencias al actuar en forma prepotente a sabiendas que no se le puede tocar.

Sí admitió que hay una desigualdad con el caso de Payo, mientras que otros diputados, senadores y ex presidentes no son investigados.

Hizo referencia a una casta privilegiada que maneja el país, y que no correspondía.

“Creo que se cumplieron todos los debidos procesos, se presenta la nota, se le da entrada a la nota, la plenaria se constituye en comisión para estudiar, se le da derecho a la defensa, y creo que (Payo) no estuvo”, justificó Kencho.

“Creo que no se violaron (sic) ningún artículo. Se encuadra dentro del 201, uso indebido de influencia, no tráfico. Usted se va a patear una camioneta a sabiendas que no le van a tocar, eso es uso indebido de influencias”, dijo.

“Todas estas cosas hay que investigar porque es desigualdad en el juzgamiento con el senador Payo porque hay otros senadores, otros diputados, otras autoridades, otros ex presidentes que no están siendo investigados como deberían”, cuestionó.

Al ser consultado sobre los proyectos que estarían impulsando, se limitó a señalar que la propuesta del Frente Guasu es buena, y acompañará.

“Es una situación bastante argel por la forma como se dieron las cosas pero esta banca nos corresponde, somos senador suplente número cinco (sic)”, sostuvo Rodríguez.

Ante la pregunta sobre el reclamo que hacen los cartistas por el lugar, se jactó de que tiene 55.000 votos más que los que le siguen en la lista de suplentes, que son colorados.

Kencho también había sido blanco de ataques por parte de Cubas, e incluso se había dado un cruce entre los mismos.

Ahora que queda como titular de la banca alabó al ex senador. “Payo representa un segmento de nuestra sociedad muy importante que está harta de nosotros los políticos”, consideró el luguista.

Advirtió que si la problemática no se corrige a Paraguay también le puede tocar la crisis regional.