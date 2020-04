Kattya González y Pedro Alliana confrontan sobre renuncia de privilegios

“Los ciudadanos no deben pagar privilegios”, manifestó González.

Alliana respondió que esa renuncia no fue dada y que los pines de oro ya se eliminaron del presupuesto. “La mayoría de los colegas donaron en sus respectivos pueblos (los pines), pero no vemos la necesidad de publicitar nuestros actos. Presentamos (el proyecto que elimina pines) y defendimos en el pleno el periodo pasado, lastimosamente ya en el actual fue aprobado. Usted no renunció a sus vales de combustible, ya que como todos los demás los retira mensualmente. Y me consta que todos los colegas donamos para diversos pedidos”, apuntó el diputado.

La legisladora opositora reaccionó aclarando que si bien fueron eliminados los pines, esa medida regirá recién desde el 2023.

“En el periodo 2018-2023 se entregaron a todos (los pines), incluyendo parlasurianos. Norma (Camacho) y yo lo donamos a organizaciones que ayudan a combatir el cáncer infantil. Lo sortearon para recaudar fondos. Con Norma cumplimos un compromiso ético asumido, estimado colega, y lo hacemos público con un mecanismo de control y rendición ejercido por el Tribunal Ético contra la Impunidad y actas numeradas. Los destinatarios son bomberos y centros de salud. Es tu opinión”, manifestó González.

La parlamentaria resaltó finalmente que en el Senado se haya tomado la decisión de eliminar el seguro médico privado para todos los senadores como una medida que surgió desde la presidencia de Blas Llano, luego del tratamiento del proyecto de recorte de gastos.