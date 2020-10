Kattya González arremete contra Marito

“Compararse con un asesino y sacar pecho por hacer un par de obras. Qué asco y vergüenza debería darle”, sostuvo la diputada del Partido Encuentro Nacional.

Dijo que Marito “tiene una hilacha de dictadorzuelo porque en vez de compararse con grandes personajes se compara nada más y nada menos con Alfredo Stroessner”.

“Puerco lo que es porque no existe otra descripción a la puerqueza histórica de reivindicar a un dictador que ha enlutado a familias en el Paraguay”, manifestó.

Señaló que el presidente no tiene vocación democrática. Agregó que su grupo intelectual “es un dictador mediocre y los políticos corruptos se pasean en las narices de los ciudadanos decentes gracias a la Operación Cicatriz, y otorga privilegios a sus amigos durante la cuarentena”.

La diputada fustigó contra los 70 años de gobiernos colorados que “nos mantienen en el atraso y sin servicios públicos mínimamente eficientes”. Citó que la INC no funciona, Copaco no existe, no se cuenta con agua potable y energía eléctrica y además el transporte público sirve “para hacer negociados”. Resaltó que “hay una permanente actitud entreguista en Itaipú y en Yacyretá”. Precisó que cuando solicitó la participación del presidente como consejero de la bancada de Añetete en la suspensión de Celeste Amarilla, fue para evitar que fuera cómplice de la violación constitucional. “Ahora por su culpa se están enfrentando los poderes. El poder autoritario contra la Constitución que representa la soberanía popular”, dijo.