Justicia ninguneó un pedido de informes de subsidio familiar

El ministro de Justicia y precandidato a diputado oficialista, Édgar Olmedo, no respondió al pedido de informes de la Cámara de Diputados sobre denuncias de irregularidades administrativas en la institución, entre ellas, de subsidio familiar por alimentos de manera retroactiva.

La semana pasada fue nombrado el abogado y ex candidato a intendente de Caaguazú, Gustavo Ferriol, y se maneja en el ministerio que será el nuevo asesor jurídico en reemplazo de Éver Morínigo, quien se había negado a firmar una resolución donde pretendían sacar un dictamen favorable para el pago de subsidio familiar retroactivo, cuyo monto total es de G. 1.620 millones. No solicitaron dictamen a la Abogacía del Tesoro porque verbalmente les indicaron que no corresponde a aquellos que no trabajan 24 horas. Igualmente, se realizó el pago de manera retroactiva (abril, junio y agosto).