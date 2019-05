Junta Municipal cuestiona a intendente de Ciudad del Este

En la víspera la mayoría colorada de la Junta Municipal cuestionó duramente al recientemente electo intendente Miguel Prieto Vallejos, por supuesto mal desempeño de sus funciones, “tomándose atribuciones que no le corresponden”, mencionaron. Dijeron además que el jefe comunal y las personas de su entorno maltratan a los funcionarios.

Lo acusaron además de suspender el uso del cepo en Ciudad del Este, disposición que por su naturaleza es atribución de la legislatura, según dijeron. Vía minuta fue aprobado remitir los antecedentes a la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados.

En otra minuta se determinó recurrir a la Justicia para poder acceder a pedidos de informe remitidos al intendente Miguel Prieto referente a los antecedentes de la relación laboral que tiene Yolanda Paredes con la Comuna; pues afirman que el intendente no informó a la Junta Municipal, por lo que pedirán acceder a los datos vía recurso de amparo.

La serie de acusaciones se da luego de que la intendencia decidiera prescindir de los servicios de más de 800 funcionarios municipales, luego de determinar que no cumplen una función específica dentro de la institución. Además mencionaron que ya se utilizó más del 50% del rubro destinado al pago de salarios y que en agosto estarían en quiebre técnico si no reducen costos. Actualmente solo se recauda para los sueldos.

“Financieramente no tenemos cómo cubrir esos salarios, entonces cuanto antes tenemos que descomprimir un poco nuestra carga en el tema de jornales. Si estamos diciendo que no tenemos recursos para cubrir el sueldo de esas personas es lo contrario a toda norma legal, fueron contratados por una administración que no tenía la previsión presupuestaria suficiente”, explicó la licenciada Magdalena Montiel, asesora financiera de la Municipalidad.

Advierten con intervención. La concejala de Ciudad del Este, Lilian González de Aguinagalde, quien fuera precandidata en las internas coloradas, dijo que el nuevo intendente, Miguel Prieto, está cometiendo una serie de irregularidades en su gestión, al desvincular a funcionarios de la Junta Municipal.

Alegó que está tomando medidas arbitrarias, ya que despedir a empleados del Legislativo no es su atribución. Adelantó que emitieron una advertencia y que si sigue con este tipo de acciones, solicitarán una nueva intervención, ya que son faltas graves.

Prieto anunció que 861 funcionarios están en condición de planilleros en la Municipalidad de Ciudad del Este y que serán descontratados. Varios concejales están en contra de esta medida.

Inicia control de transporte público

La actual Administración abrió otro frente de trabajo a partir de las constantes quejas de los usuarios que exigen un mejor servicio de transporte público y el cumplimiento de los horarios establecidos por la institución municipal.

Miguel Prieto prometió adoptar las medidas que fueren necesarias para mejorar el servicio, y si las empresas que actualmente ofrecen el servicio no se adecuan a los nuevos tiempos, tendrán apercibimientos. Incluso amenazó con cancelar las licencias e iniciar una nueva licitación de ser necesario.

Nilson Acosta, jefe de la División de Transporte de la Comuna, informó que fiscales iniciaron tareas de control preventivo a los buses. “Queremos constatar todas las documentaciones respectivas, si cuentan con la habilitación de los vehículos, si los choferes tienen todas las documentaciones y el seguro”.

Explicó que los controles también abarcan las condiciones generales de mantenimiento de los buses. Esto es debido a que si bien muchas empresas renovaron sus flotas, hay otras que aún mantienen unidades en malas condiciones.

Acosta comentó que el objetivo es obtener un panorama de la situación real de los buses, y que luego se informará a los empresarios de lo necesario para que se adecuen a las ordenanzas.

El jefe de Transporte se reunió ayer con los empresarios del sector, “escuchamos reclamos y nosotros también presentamos los reclamos de los usuarios. El transporte público es un tema que la ciudadanía viene reclamando desde hace varios años y esta Administración quiere cambiar esa imagen. Buscamos que la ciudadanía esté satisfecha con el servicio, y por sobre todo vamos a velar por la integridad de los usuarios”, indicó.