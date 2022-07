Junta aprueba otra millonaria deuda y  dudoso pliego para  basura de Cateura

La aprobación fue a pesar de una serie de observaciones socializadas ante el pleno.

El concejal Pablo Callizo (PQ) detalló que existen varios puntos que deben ser corregidos en el pliego y se necesita de mayor estudio ” al tratarse de un llamado a concesión por 20 años para la construcción de la planta de transferencia en Cateura y la disposición final de residuos por un valor de USD 170 millones, que deberá ser en otro sitio. Actualmente la disposición final se realiza en el relleno sanitario de El Farol, en Villa Hayes, por contrato por emergencia.

Inconsistencias. No se identificó a ningún profesional especialista en el tema que haya firmado el pliego. No existe una estimación de costo referencial, se establece un tope de G. 220.000 al costo por tonelada por la basura pero no hay estudio específico. No figura dictamen de precio la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) y tampoco un informe de disponibilidad presupuestaria de la Municipalidad. No aparecen comunicaciones a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), antes de pasar por la Junta. Estos fueron algunos cuestionamientos que citó Callizo.

El edil había planteado derivar el documento nuevamente al Ejecutivo Municipal para ampliar documentaciones y la conformación de una mesa conjunta de trabajo para revisión detallada y ajustes del PBC, entre representantes de varias comisiones de la Junta Municipal. Sin embargo, no se tuvieron los votos necesarios.

Planta de transferencia. El pliego no incluye el diseño ni el costo de la planta. Tampoco se exige experiencia constructiva a la empresa, manifestó Callizo. “Hoy no sabemos cómo va a ser esa planta de transferencia, cuánto va costar”.

Cuestionó que el plazo sea por 20 años por lo que solicitó la justificación. “El costo de la planta fue socializado de manera extraoficial a un valor de USD 3 millones, siendo este costo amortizado en el plazo de 20 años agregando un canon de G. 10.500 al cobro de la basura. Sin embargo, según las proyecciones eso representa un valor de USD 9,5millones”.

El concejal Augusto Wagner (PLRA) solicitó que se incluya un artículo, en el dictamen por la aprobación, para revisiones económicas cuando entre en funcionamiento el puente Héroes del Chaco, que conecta con Villa Hayes.

El edil Félix Ayala (PLRA) se opuso a la devolución a Intendencia. Alegó que llevará tiempo con lo que se tendrá que aprobar nuevamente otro fondo para llamado por emergencia. El concejal Humberto Blasco (PLRA) planteó que vaya a comisión. Finalmente se aprobó el pedido de Intendencia.

Nenecho justifica el abultado endeudamiento de la Comuna

La Junta Municipal de Asunción dio el visto bueno a la Intendencia para un nuevo endeudamiento por valor de USD 80 millones.

“Sobre la emisión de bonos: la primera versión que llegó para estudio incluía un montón de temas (como subasta de la Costanera). Se pasó a una segunda versión sin el tema de las tierras, con otras modificaciones. Estuvimos siete horas en Comisión de Hacienda avanzando en la tercera versión pero todavía quedan puntos a analizar. No dictaminamos. Son USD 80 millones, hay que profundizar cada artículo. Sería una tremenda irresponsabilidad aprobar sobre tablas”, advertía la concejala Paulina Serrano (PQ) en la víspera de la sesión.

Sin embargo, Augusto Wagner (PLRA), edil y compadre del intendente Óscar Nenecho Rodríguez, se encargó del ingreso del dictamen que no figuraba en el orden del día.

El edil Humberto Blasco (PLRA) cuestionó que en el capítulo de reducción de gastos no hay ni una propuesta: “Al contrario, dice que se va a autorizar el incremento de servicios personales hasta el doble de la inflación. Y en otro ámbito tampoco se propone reducción”.

La concejala Jazmín Galeano (PEN) señaló que, si bien se analizó de manera responsable, aún no se dictaminó. “Quedaron puntos por estudiar y pulir. Se está metiendo de manera presurosa sobre tablas, cuando se podía terminar de trabajar y realizar una extraordinaria”. Solicitó que la votación sea de manera nominal. El concejal César Escobar (ANR) intentó evitarlo, pero no tuvo el apoyo suficiente de los demás oficialistas.

El concejal Enrique Berni (ANR) sostuvo que se analizó la legalidad del proceso.

Descargo. El intendente, quien participó virtualmente de la sesión, indicó que durante su administración se abonaron los bonos emitidos durante el periodo de Arnaldo Samaniego y se viene abonando los emitidos durante la gestión de Mario Ferreiro. “Pero en este año cae el grueso; capital más interés de lo que se debe de abonar”.

El jefe de Gabinete, Federico Mora, señaló que las emisiones abarcan: “Saneamiento de cuentas, pago de bonos G3 a G6 emitidos por administración Ferreiro por G. 195 mil millones; evitamos pago de intereses por G. 160 mil millones, y recuperamos capacidad de crédito para destinar G. 360 mil millones a desagüe pluvial”.