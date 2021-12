Julio Enciso, de promesa a realidad

Enciso accedió a una nota con Última Hora donde reveló sus sensaciones en lo que denomina un año de ensueños. El juvenil ofensivo cumplirá mayoría de edad el próximo 23 de enero, pero a lo largo de este 2021 ya se ha confirmado como el gran futbolista que apuntaba ser en las categorías inferiores de Libertad y sobre todo de la Selección Paraguaya, donde ya se ha convertido en internacional absoluto al disputar Copa América, llevada a cabo en Brasil a mediados de año.

“Un año de sueños cumplidos en realidad y espero que esto continúe. Jugando así sé que llegaré lejos, me enfoco en trabajar duro cada día más”, expresó Enciso, quien marcó seis goles entre torneo Apertura y Clausura; además en Sudamericana alcanzó las semifinales y en los torneos continentales el joven goleador también tuvo ocasión de anotar, primero en Fase de Grupos de la Libertadores y luego en la Suda.

“Me gusta jugar bien de punta; también como volante por derecha. El DT Daniel Garnero me brindó su confianza, si no fuera por él no iba a llegar a este momento en mi carrera futbolística. Él me habla mucho, me da consejo para ir creciendo. No es tan exigente conmigo”, señaló Enciso con relación a Daniel Garnero.

Respecto a una posible transferencia al fútbol europeo señaló: “Hay rumores de mi transferencia, pero no pienso en eso. Si se da bienvenido, pero estoy muy enfocado en Libertad y seguir trabajando siempre y crecer más”. Enciso se ha destacado por su soltura con el balón en los metros finales y por sumar goles con regularidad, algo llamativo en un joven con poca experiencia.



El juvenil del Gumarelo cierra un año consolidado en Primera, además tuvo convocatoria en Selección y ahora perfila hacia Europa.



“Hay rumores de mi transferencia, pero no pienso en eso. Si se da bienvenido, estoy muy enfocado en Libertad y en crecer más”.



El cuarto más joven

El ofensivo Julio Enciso se convirtió en el cuarto futbolista más joven en vestir la camiseta albirroja en la selección mayor; recordemos que Enciso debutó en la última edición de la Copa América, a los 17 años, 4 meses y 20 días, y superó a Antonio Sanabria (17 años, 7 meses y 27 días en 2013), Gustavo Neffa (17 años, 7 meses y 27 días en 1989) y Roque Santa Cruz (17 años, 8 meses y 12 días en 1999). Julio Enciso había reemplazado a Gabriel Ávalos, en la victoria 3-1 ante Bolivia.



Con mucha fe y la ayuda de Dios

“Nos fuimos a Caacupé con Huguito Martínez, para recomendarnos por nuestro futuro. Hugo está conmigo siempre”, expresó Enciso. La visita a la capital espiritual de nuestro país lo realizaron a mitad de año, recuerda Enciso, posterior a la obtención del título de campeón en el torneo Apertura con el conjunto liberteño.

“Soy de tener mucha fe, cada día siempre lo inicio con una oración y recomendaciones para con mi familia. También creo en la confianza; uno siempre tiene que creer, es lo primordial para lograr los objetivos”, manifestó el juvenil muy emocionado.



17.03.19

Enciso debutó a los 15 años en Primera; a los 72’ reemplazó a Édgar Benítez. Fue 4-0 a favor de Libertad vs. Santaní.



52

partidos disputó Enciso con Libertad: 41 en torneos locales, siete en Sudamericana y cuatro por Libertadores.