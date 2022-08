Juez sobresee al ex procurador por el caso Conajzar

En la causa están también acusados, el ex titular del Conajzar, José Ortiz, a más de Carmen Corina Alonso, ex directora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Dibén); Raúl Silva; Ricardo Núñez, ex intendente de Villa Hayes, y Rubén Antonio Roussillón, gobernador de Presidente Hayes. Para ellos, la preliminar debe realizarse aún.

El ex procurador fue imputado porque supuestamente emitió dictámenes relacionados al tema, pese a no estar facultada la Procuraduría.

No obstante, la fiscala González dijo no tener la convicción sobre la responsabilidad de Coscia en el caso, por lo que solicitó el sobreseimiento provisional para realizar varias diligencias. La defensa pidió el sobreseimiento definitivo, pero esto fue rechazado por el juez. Con la resolución, también se levantaron las medidas cautelares.