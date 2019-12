Juez ordena detención del diputado Rivas por informe de médico forense

El juez Penal de Garantías Raúl Florentín decretó ayer la rebeldía del diputado Tomás Rivas y ordenó su detención, luego de que un médico forense del Poder Judicial informara que el legislador no se encontraba cumpliendo un reposo en su domicilio.

El parlamentario colorado de Paraguarí está procesado por estafa y cobro indebido de honorarios. El jueves pasado debía realizarse una audiencia preliminar –para definir si su caso va a juicio oral– y la defensa presentó un certificado de reposo expedido el miércoles por el Hospital Distrital de Ybycuí. El documento señalaba que Rivas debía descansar 72 horas por un cuadro de “cólico nefrítico” e “infección urinaria”, por lo cual no pudo acudir al juzgado. Ese mismo jueves, el juez envió al médico forense Rosalino Pintos a que inspeccione a Rivas y certifique que efectivamente el reposo correspondía. El profesional informó al magistrado que se presentó en el domicilio de Rivas en Ybycuí y que el legislador no se encontraba en el lugar cumpliendo el reposo. Ante la presunción de que el legislador haya mentido para dilatar más su audiencia preliminar, el juez Florentín decidió decretar su rebeldía y comunicar a la Policía la orden de detención. La defensa de Rivas ya anunció que el médico forense cometió un error al ir al domicilio de Tomás Rivas (padre) y no a la residencia del diputado. En ese sentido, anunciaron que el lunes el legislador de Honor Colorado se presentará ante el juez Florentín para que se levante la orden de detención. PROCESO. Publicaciones periodísticas de ÚH revelaron en el 2017 que Rivas hacía figurar como funcionarios a su cargo en la Cámara Baja a tres personas que en realidad no cumplían función alguna para el Parlamento, sino que trabajaban a tiempo completo en propiedades del legislador. Reinaldo Chaparro era el casero de la residencia del parlamentario en Lambaré, Lucio Romero trabajaba en una estancia de la familia del legislador en el Departamento de Paraguarí y Nery Franco era empleado de un comercio de la familia del diputado en el centro de Ybycuí. En mayo de 2018, la Fiscalía Anticorrupción imputó a Rivas y a los tres supuestos funcionarios. La principal prueba que los complica es un informe de registro de ubicación de las llamadas entrantes y salientes de las líneas de telefonía celular que Chaparro, Romero y Franco declararon como suyas en sus legajos en la Dirección de Recursos Humanos de la Cámara. El informe detalla que ninguno de ellos estuvo siquiera cerca de la zona del Parlamento en los días en los que el legislador participó de sesiones ordinarias y extraordinarias entre julio de 2016 y marzo de 2017. Además, la Fiscalía cuenta con una pericia que indica que las planillas de asistencia a la Cámara Baja que firmaron estas personas fueron llenadas todas de una vez y no diariamente. Según informó Recursos Humanos de la Cámara Baja, Rivas era el responsable de la veracidad de estas planillas. A JUICIO. Con relación a los tres supuestos funcionarios, la causa ya se elevó a juicio oral, que tendrá lugar en febrero del año próximo. Sin embargo, Rivas ni siquiera tuvo aún su audiencia preliminar porque la Cámara de Diputados tardó un año en despojarle de sus fueros parlamentarios.



Defensa denunciará a profesional

Jorge Bogarín, abogado defensor de Rivas, advirtió que el médico forense Rosalino Pintos cometió un grave error al no presentarse en el domicilio correcto y anunció que lo denunciará ante las instancias correspondientes. “Es un error muy grave. Vamos a subsanar esto el lunes, cuando mi cliente se presente ante el juzgado”, expresó el abogado.

Al respecto, sostuvo que el forense no se presentó en el domicilio que figura en el expediente de la causa y también recalcó que el legislador se encuentra efectivamente con problemas renales y con reposo.

Por otro lado, el médico Rubén Florentín, director médico del Hospital Distrital de Ybycuí, señaló que, si bien no fue él quien trató a Rivas en la mañana de Navidad, está documentado que el legislador fue tratado ahí y permaneció en observación por unas horas ese día. La médica que lo trató, Deisy Paniagua, es la ex directora del hospital. Ella aseguró que el legislador estaba con mucho dolor.