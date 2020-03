Juez con dengue y paran juicio a Camilo

Porque uno de los jueces del Tribunal de Sentencia tiene reposo por dengue, se suspendió el juicio oral para el ex ministro de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) Camilo Soares y Alfredo Guachiré, acusados por lesión de confianza. Seguirá el próximo lunes a las 11.30.

El magistrado Héctor Capurro, se encuentra con 3 días de reposo con un cuadro febril agudo, con sospecha de dengue, según diagnóstico de la doctora Andrea Cáceres.

Así, cuando ya estaba todo dispuesto para el inicio del juicio, donde estaban previstos los alegatos iniciales de las defensas, a más de la declaración de Alfredo Guachiré, la audiencia se suspendió.

Los jueces Juan Carlos Zárate y María Fernanda García comunicaron a las partes que se suspendía el juicio oral hasta el próximo lunes, a las 11.30, por el reposo del magistrado Capurro, quien desde el martes no acudía a tribunales. No pudo entrar el suplente, ya que no participó de la primera audiencia, y el juzgamiento ya se inició formalmente.

Camilo Soares y Alfredo Guachiré están acusados por supuesta lesión de confianza.

El lunes, las defensas de los dos acusados habían pedido la prescripción del hecho punible por haber transcurrido el doble del plazo de la pena, lo que fue rechazado por los magistrados.

Los jueces indicaron que de la fecha es el 24 de agosto de 2024, es decir, que aún pueden ser juzgados por el hecho punible de lesión de confianza. No obstante, está pendiente la apelación subsidiaria.