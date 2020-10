Juez declara rebeldes y decreta captura de imputados por el secuestro de Denis

El juez de Crimen Organizado, Gustavo Amarilla, dispuso ayer la rebeldía y decretó la captura de los tres procesados por el secuestro del ex vicepresidente Óscar Denis, luego de que los mismos no se presentaran a la audiencia de imposición de medidas cautelares.

La resolución afecta a los imputados Esteban Marín López, Luciano Arguello y Rubén Darío López, todos supuestos miembros del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo.

En el caso, los mismos están procesados por los presuntos delitos de secuestro, terrorismo, asociación terrorista, extorsión, extorsión agravada y privación de libertad.

Los mismos fueron comunicados de la admisión del proceso, y a la vez, citados para la audiencia de imposición de medidas, por edicto, por radio Nacional del Paraguay, teniendo en cuenta que no tienen domicilio conocido.

No obstante, cuando no se presentaron a la diligencia ahí el juez pudo determinar que no hicieron caso al llamado de la Justicia, por lo que decretó la rebeldía y dio la orden de captura para los mismos.

Hay que señalar que con respecto a los tres menores procesados, el caso se encuentra con el juez Penal de la Adolescencia especializado en Crimen Organizado, Camilo Torres.

En este caso, porque los mismos son menores, no se pueden dar a conocer todos los detalles de lo que se dan en el proceso.

La fiscalía presentó la imputación basándose en la declaración testifical de Adelio Mendoza, quien fue secuestrado en principio con Óscar Denis, y unos días después fue liberado por los secuestradores.