Juez comunicó imputación para desafuero de Cuevas

Además, el magistrado tuvo por recibida el acta de imputación en contra de los coprocesados, a quienes citó para la audiencia de imposición de medidas cautelares para el 16 de agosto, desde las 8.30 horas.

Cuevas está imputado por los supuestos delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y declaración falsa. Se pide la prisión preventiva para el mismo.

Sin embargo, mientras que la Cámara Baja no le quite los fueros, no puede ser procesado; es decir, lo que hizo el juez fue comunicar del proceso, para que sean sus pares los que tomen la determinación al respecto.

Asimismo, están procesados Enzo Miguel Cuevas Florentín, Nancy de Jesús Florentín de Cuevas, hijo y esposa respectivamente, a más de la directora de escuela, Griselda Beatriz Duarte de García.

El hijo está procesado por los mismos delitos que el legislador, pero en calidad de cómplice; su esposa y la coprocesada Duarte de García, por cobro indebido de honorarios, a más de uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.

En el caso de los coprocesados, la Fiscalía solicita la obligación de residir en un lugar determinado y no cambiarlo; la prohibición de salida del país, a más de caución real de G. 50.000.000 para Nancy de Cuevas, y de G. 25.000.000 para Duarte.

Sobre el hijo, se pide la inhibición general para gravar y vender bienes y anotación de la litis. Igualmente, que todos se presenten una vez al mes ante el Juzgado.

Según la Fiscalía, el diputado Cuevas, entre el 2009 y el 2019, tuvo ingresos por la suma de G. 5.734.307.036, mientras que sus egresos fueron de G. 7.439.622.171. Hay una diferencia negativa de G. 1.705.315.135, que no pueden ser justificados.

Supuestamente, según la Fiscalía, el hijo del legislador colaboró con su padre para justificar los bienes con que cuenta, por lo que sería el cómplice.

Sobre su esposa, la Fiscalía señala que cobró indebidamente dos rubros sin que asistiera a la escuela de Sapucai. La certificación falsa de la asistencia, supuestamente la hizo la directora imputada.

Desafuero de Cuevas define Diputados

La Cámara de Diputados recibió ayer la comunicación del juez Miguel Tadeo Fernández sobre la imputación del diputado Miguel Cuevas, para que el legislador sea despojado de sus fueros y pueda enfrentar el proceso judicial en su contra. Una vez que el documento tenga el dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el pleno deberá expedirse al respecto.