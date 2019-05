Juegos en la División Oro

Hoy en adelanto de la ronda 4, en Fomento, Bolívar enfrenta a Cerro Corá. El jueves 30: San Antonio vs. Bahía (Sajonia), Unasur vs. Bolívar (Ciudad Nueva) e Independiente vs. Cerro Corá (La Inmaculada). Viernes 31/5: Varadero vs. 12 de Junio (San Luis) y 29 de Setiembre vs. Fomento (Sajonia). Los juegos: 19.00 en C17 y 21.00 en Primera.

En la ronda 2, los resultados: Unasur 6-2 San Antonio, Cerro Corá 3-2 Bahía, Primor 3-4 José Meza, Atenas 3-5 Varadero y 29 de Setiembre 3-5 12 de Junio.

Posiciones Grupo A: Cerro Corá 4 puntos, San Alfonso 3, Unasur 2, Independiente 2, Bolívar 1, Bahía 0 y San Antonio 0. Grupo B: 12 de Junio 4, Varadero 4, José Meza 4, Fomento 2, Primor 0, Atenas 0 y 29 de Setiembre 0.