Jubero no busca más polémicas externas

El lateral llegó dos horas tarde al entrenamiento del jueves, además al cuerpo técnico le llegó un video del jugador en lugares nocturnos. Esto le costó la no convocatoria al pasado juego ante General Caballero.

Jubero fue rotundo con este tema: “Como entrenador tenemos que valorar el rendimiento de los futbolistas, el compromiso, la disciplina, no me gusta airear aspectos internos del vestuario. Me gusta resolverlo de forma interna, ser justos con los jugadores para que el grupo crea en uno”.