Juan Manuel Brunetti asegura que el viernes renunciará al MEC

Sobre este punto, el secretario de Estado reconoció, en contacto con radio Monumental 1080 AM, que participó el pasado lunes en un almuerzo con dirigentes políticos de Paraguarí.

No obstante, minimizó el hecho asegurando que el próximo viernes ya renunciará a su cargo en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Con relación a la persona que lo reemplazará en el cargo, Brunetti se mostró a favor de seguir con los procesos, aunque señaló que será el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quien tome la decisión.

"Me gustaría que quede alguien del equipo, alguien de la casa. En el MEC hay buenos funcionarios, me gustaría promocionarlos más. Si el presidente me pide una sugerencia, voy a recomendar a alguien de la casa", indicó.

En esta misma línea, Brunetti destacó el rol de la actual viceministra de Educación, Alcira Sosa.

El Ministerio de Educación es una de las instancias del Gabinete que maneja mayores recursos económicos. Brunetti ingresó como titular de esta cartera en marzo del año pasado en reemplazo de Eduardo Petta.

Antes estuvo como ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), cargo por el cual renunció debido a su precandidatura para la intendencia de Asunción, que finalmente quedó en manos de Óscar Nenecho Rodríguez.