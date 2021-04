Jóvenes voluntarios pretenden brindar apoyo escolar a niños

Eiru se denomina la iniciativa que nació hace un año con la pandemia y que pretende proveer de herramientas educativas a niños y niñas de sectores vulnerables de la capital.

Con la intención de tratar de llenar el vacío que dejó la pandemia en la educación, un grupo de jóvenes se congregaron para brindar apoyo escolar a niños que no tienen la facilidad para acceder a las clases virtuales. “Una tarde conversando con amigas sobre la situación que estamos viviendo a nivel país, nace como un reclamo, en ese momento identificamos algo muy importante; a todos nos afecta de una forma u otra la pandemia, pero hay ciertos sectores que se ven mucho más vulnerables y tienen pocas o directamente no poseen herramientas y recursos para poder sobrellevar esta situación. Es por eso que empezamos a hablar de aquellos niños que no estuvieron accediendo a todo el año lectivo anterior por no tener acceso a internet de calidad, aparatos electrónicos u otros recursos necesarios para cursar la modalidad”, refiere Naomi Mendoza, una de las creadoras de esta noble causa.

Eiru está conformado por jóvenes estudiantes, profesionales en el área de sicología y fonoaudiología, además de maestros que tienen un objetivo común: el de ayudar a los necesitados. El apoyo escolar va dirigido a niños y niñas que cursan desde el segundo hasta el noveno grado, que se encuentran en situación de vulnerabilidad y habitan en la zona de Gran Asunción.

EDUCACIÓN PARA TODOS

La idea surgió cuando todo paró en marzo del año pasado, pero oficialmente Eiru comienza a organizarse desde febrero de este año. “Viendo que la situación difícilmente mejore por sí sola”, exclama indignada Naomi.

Los voluntarios pretenden iniciar las clases en mayo en un ambiente divertido y seguro, para que los pequeños reciban el refuerzo necesario para completar sus tareas de la escuela.

Actualmente están buscando un lugar al aire libre, donde puedan ambientar para impartir las clases presenciales. Debe ser próximo a las zonas vulnerables para facilitar el traslado de los niños.

También están realizando un censo para verificar el nivel de educación para así poder ofrecerles las lecciones adecuadas y poder ayudarles en los trabajos de investigación, apoyo para estudiar para los exámenes y exposiciones.

“Luego tendremos una entrevista con los padres, madres o encargados en donde deben firmar un consentimiento y el protocolo del Covid-19; por último, organizaremos un calendario de clases y enseñaremos a los niños en un ambiente libre de discriminación, saludable y responsable”, afirma la voluntaria.

Asimismo la organización está reclutando a más profesionales voluntarios que deseen apoyar esta noble causa para brindar las clases. Además están precisando de útiles escolares y otras herramientas para poder ofrecer una buena orientación.



Jajapo eíra he'ê asy oñondive

La organización tiene como principal objetivo utilizar el castellano y el guaraní.

Para poder solucionar la problemática que está dejando la pandemia en la educación, pretenden iniciar las clases el próximo mes de mayo, por lo que están precisando donaciones de cuadernos nuevos o usados, kits escolares, libros, páginas escolares, revistas, carpetas, lápices, cartulinas, goma eva, papel sulfito, crayones y, por supuesto, los elementos de higiene, como tapabocas para niños, alcohol en gel, jabón o cualquier otro tipo de insumo que será útil para los estudiantes. Para donar contactar al (0982) 502-702.