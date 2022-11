Jóvenes se destacan con un estudio sobre vacunas anti-Covid

Se trata de una ampliación de una investigación, Frecuencia de efectos adversos posterior a la vacuna anti-Covid en pacientes con lupus eritematoso sistémico, la cual ya en abril pasado fue seleccionada entre los mejores 25 trabajos de investigación de todo el mundo durante la 11ª Reunión Anual de la Lupus Academy 2022 (Florencia, Italia).

Empezaron con 52 pacientes, ampliaron a 76 y ahora están con 142 que siguen trabajando para publicar otra actualización incluyendo a todos los pacientes con enfermedades autoinmunes, no solo con LES. “Existía una preocupación, y no solamente por los pacientes con LES sino con la población en general, sobre la seguridad de las vacunas y los efectos adversos que pudieran presentarse; tanto en los individuos sanos como en los que padecen alguna patología”, comentó Cynthia Holt, estudiante de Medicina UNA, quien tuvo a su cargo la presentación de este trabajo de investigación que involucró a un equipo de investigación compuesto por otros once estudiantes del 5° y 9° semestres de la carrera.

“Es importante hacer llegar a los pacientes y la población en genera, los resultados de esta investigación. Se registraron eventos adversos leves y se concluyó que la vacunación contra el Covid-19 es segura en pacientes con lupus eritematoso sistémico”, valoró.

Holt plantea superar, a partir de ahora, el déficit existente en el país y que es incentivar la investigación desde el colegio.